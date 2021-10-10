Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Altınözü-Antakya kara yolu Narlıca mevkisinde, duman yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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