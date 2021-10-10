Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Altınözü-Antakya kara yolu Narlıca mevkisinde, duman yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.