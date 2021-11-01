Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da plastik dönüşüm ve ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'da plastik dönüşüm ve ahşap kapı üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da plastik dönüşüm ve kapı üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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