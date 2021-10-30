Hatay'da kullandığı motosikleti dereye devrilen güvenlik korucusu yaşamını yitirdi
AA / Şenol Urman - Haberler | Güncel
Hatay'ın Payas ilçesinde kullandığı motosikletin dereye devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
PAYAS, HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde kullandığı motosikletin dereye devrilmesi sonucu güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Mustafa Çetin (33) idaresindeki 31 LK 026 plakalı motosiklet, Kozludere Mahallesi'nde dereye devrildi.
Kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekibi, yaralanan Çetin'i ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastane morgundan alınan güvenlik korucusunun naaşı, Kozludere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
AA / Şenol Urman - Son Dakika Haberleri
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