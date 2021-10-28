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Hassa'da park halindeki otomobil yandı

AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hassa'da park halindeki otomobil yandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Hacılar Mahallesi'nde park halindeki 31 ABK 429 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

??????? Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri
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