Hasret, otomobilde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasret, otomobilde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hasret, otomobilde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü

Şanlıurfa'da Hasret Tutal, otomobilde, erkek arkadaşı Şervan Bekir Gülel'in ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Gülel, kız arkadaşını kazara vurduğunu söyledi.

Dün gece saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda otomobille gezmeye çıkan Şervan Bekir Gülel ve kız arkadaşı yol üzerinde durarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN MURTARILAMADI

Çevredekiler, araca koştuklarında Hasret Tutal'ın vurulduğunu gördü. Gülel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasret Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SAVUNMASINDA "KAZARA VURDUM" DEDİ

Gözaltına alınan Servan Bekir Gülel'in ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği belirtildi. Hasret Tutal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Servan Bekir Gülel'in sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Sahibi olduğu fırında kiracılarıyla tartışan iş adamı silahla vurularak öldürüldü

Sahibi olduğu fırında kiracılarıyla tartışan iş adamı silahla vurularak öldürüldü

 Eski kocasının silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Eski kocasının silahlı saldırısı sonucu yaralanan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Seren Serengil Necmettin Erbakan
Spor Rüya Tabirleri Emre Belözoğlu Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Fatih Rüya Tabirleri Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hasret, otomobilde erkek arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:10:30. #1.13#