Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli? Haşim Kılıç hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli? Haşim Kılıç hayatı ve biyografisi!

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Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli? Haşim Kılıç hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Haşim Kılıç izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli? Haşim Kılıç hayatı ve biyografisi! Haşim Kılıç kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkatleri çeken Haşim Kılıç hakkında araştırmalar yapılıyor. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli? Haşim Kılıç hayatı ve biyografisi! Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Mart 1950

Kaç yaşında: 71yaşında

Nereli: Çiçekdağı Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Haşim Kılıç (d. 13 Mart 1950, Çiçekdağı, Kırşehir), 2007 - 2015 yılları arası Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan Türk hukukçu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi ve 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı'nda denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesinin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 22 Ekim 2007'de Tülay Tuğcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi.

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Haber: Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli? Haşim Kılıç hayatı ve biyografisi! - Haberler
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