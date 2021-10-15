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Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesinde düzenlenen sanatçı Mehmet Erdem'in katıldığı açık hava konserinde, soyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesinde düzenlenen sanatçı Mehmet Erdem'in katıldığı açık hava konserinde, soyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen konserde sanatçı Mehmet Erdem sahne aldı. Mehmet Erdem'in sahne aldığı ve yüzlerce kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe kuralı unutuldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, aşılama oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da yaklaşık iki saat süren konser sonunda sanatçıya Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik tarafından hediye verildi.


Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Harran Üniversitesi'ndeki konserde sosyal mesafe unutuldu - Haberler
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