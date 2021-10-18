HARRAN ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

ŞANLIURFA'da Harran Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerden mezun olan 3 bin 805 öğrenci gecikmeli olarak diploma aldı, kep fırlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen mezuniyet töreninde sosyal mesafe ve maske kuralları uyulmadığı görüldü.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisi devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıl Harran Üniversitesinde çeşitli bölümlerden mezun olan öğrencilere 1 yıl gecikmeli olarak mezuniyet töreni yapıldı. Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi El-Battani Kütüphanesi önünde düzenlenen törene Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, akademisyenler, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri ile 3 bin 805 mezun öğrenci ve aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Harran Üniversitesi Rektör Mehmet Sabri Çelik, bu mutlu ve onurlu gününü paylaşmak için toplanmış bulunduklarını belirterek, 'Geleceğimizin umudu mezunlarımız, bugün, bir bitişin değil birçok başlangıcın yaşandığı gündür. Ama daha önemlisi yaşam boyu öğrenme dediğimiz yeni bir süreç ve hayat mücadelesi bugünden itibaren başlıyor. Var olan becerilerinizi geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak için kendinizi geliştirmeye devam edin' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından tören alanını dolduran öğrenciler, korona virüs tedbirini kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını unutarak havaya kep atma mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren program öğrencilerin geçidiyle son buldu.