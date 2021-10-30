Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi - Haberler
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Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

Bilecik'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 15. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı sona erdi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 15. Bölge İlleri Eğitim ve Tatbikat Kampı sona erdi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren kampa Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyon'dan gelen 60 UMKE gönüllüsü ile Bilecik ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma ve Eczacıbaşı Arama Kurtarma ekiplerinin katıldı. Çeşitli kuruluşların desteğiyle yapılan kampta, katılımcılar, enkaz, medikal çanta kullanımı, alanda diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel kampçılık, haber leşme teknikleri, olay yeri yönetimi ve triyaj konularında eğitim aldı. - BİLECİK

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda 3 gün süren 'Temel UMKE Eğitim Tatbikat Kampı' sona erdi

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