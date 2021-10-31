Hardstyle Sangal ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Sangal Esports CS: GO takımında yaşanan dört kişilik ayrılık 29 Ekim Cuma gününün son saatlerinde açıklanmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Yapılan resmi açıklamada takımın koçu hardstyle ve oyuncular paz, MAJ3R, ngiN'in kariyerlerine başka bir yol olan VALORANT üzerinden ilerlemek istemeleri nedeniyle karşılıklı olarak ayrıldıklarını öğrenmiştik.

Takımdan ayrılan dört kişiden ilk açıklama ise 30 Ekim Cumartesi günü geldi. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan takımın eski koçu Canpolat "hardstyle" Yıldıran, sevenlerinin akıllarına gelen soruların bir çoğunu cevaplamış olurken, ayrılık sürecini özetledi.

Hardstyle: "VALORANT bizim için yeni bir dünya"

Açıklamasında Playoff'ların ardından takımın çekirdek oyuncularının kendisine gelerek CS: GO'ya devam etmek ile ilgili motivasyonlarının kalmadığını ve artık oynarken eskiden olduğu gibi heyecan ve istek duymadıklarını ilettiklerini söyleyen koç, kendisinin de ikna olmasının ardından yönetime bildirdiğini dile getirdi.

Yönetim ile konuşmalarında son ana kadar VALORANT'a geçiş kısmında Sangal Esports ile devam etmek ve işbirliğini sürdürmenin tek temennilerinin olduklarını söyleyen hardstyle, bunun bir iş olduğunu unutmamak gerektiğine dikkat çekerek, "Sangal şu an bir VALORANT takımı düşünmediklerini belirtti ve karşı bir teklifte bulunmadı." dedi.

Bu kararın onlar için de ani olduğunu dile getirirken takımın kararlarına saygı duyduklarını belirten koç, Premier slotu hakkında da konuştu.

"Sangal tamamen Türklerden oluşan bir kadroyla devam etmek istemediğini belirtti"

ESEA Premier Sezon 39 Avrupa etkinliğindeki Sangal Esports slotunun Turkish Dream Team adı ile anılan Eternal Fire takımına devredilmesi hakkında Hardstyle, şu sözleri dile getirdi:

"Sangal tamamen Türklerden oluşan bir kadroyla devam etmek istemediğini belirtti. Benim kendilerine teklifim takımın ve Sangal'ın sağlıklı bir şekilde devamlılğı adına VALORANT kadrosu olarak 3 ay devam etmek ve hızlıca Soulfly ve S3nsey'in de içinde bulunduğu bir Türk CS takımı kurmaktı. Ancak bununla ilgili olumlu bir dönüş olmadı ve bir alternatif senaryo sunulmadı. Bu noktada en doğrusunun bir Türk takımın ülkemizi o slot ile temsil etmeye devam etmesi olduğuna karar verdim."

Sevilen isim açıklamasının sonunda öğrenecekleri çok şeyin olduğunu ve ekip olarak heyecanlı olduklarını belirtirken, takipçi ve sevenlerine kendilerini iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederek sonlandırdı.

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