Hamit Kocabey kimdir?

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HAMİT KOCABEY KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Mayıs 1961

Kaç yaşında: 60 yaşında

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuş, 1993'te kamu hukuku alanında Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans ve 1997 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev yapmış, 2000 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu dahil birçok kuruluşun danışmanlığı ve avukatlığını yapmaktadır. 2006 yılı itibarıyla ise Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli'nin avukatlığını yapmaktadır.

Anayasa değişikliği ardından, 16 Mayıs 2017 tarihli TBMM oturumunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 26 Mayıs 2021'de tekrar seçilmiş ancak 14 Ekim 2021'de istifa etmiştir.

İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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