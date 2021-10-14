Haluk Levent Gölbaşı UYUM öğrencilerinin yüzünü güldürdü - Haberler
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Haluk Levent Gölbaşı UYUM öğrencilerinin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Haluk Levent Gölbaşı UYUM öğrencilerinin yüzünü güldürdü

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ankara'nın başkent oluşu kutlamaları kapsamında Haluk Levent'i ağırladı.

ANKARA (İHA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Ankara'nın başkent oluşu kutlamaları kapsamında Haluk Levent'i ağırladı. Konser öncesi Gölbaşı'nda hayata geçen UYUM merkezi öğrencilerini ziyaret eden Haluk Levent yüreklere dokundu.

Engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 'in çabalarıyla kurulan Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi (UYUM) öğrencilerine Haluk Levent sürpriz yaptı. 13 Ekim Ankara'nın Başkent Oluşu etkinlikleri kapsamında Gölbaşı'na gelen Haluk Levent konser öncesi merkezi ziyaret etti. UYUM ziyareti ile öğrencilerin çalışmalarını yakından gören Haluk Levent konser öncesi Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Eşi Yeşim Şimşek'e Sosyal medya üzerinden "Başkanım ben Sait Efe Eşol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyim. Gölbaşımızın biricik sanatçı çocuğuyum" dedi. - ANKARA

Haluk Levent Gölbaşı UYUM öğrencilerinin yüzünü güldürdü

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Haber: Haluk Levent Gölbaşı UYUM öğrencilerinin yüzünü güldürdü - Haberler
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