Halfeti'de gönüllüler temizlik yaptı, fidan dikti - Haberler
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Halfeti'de gönüllüler temizlik yaptı, fidan dikti

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Halfeti'de gönüllüler temizlik yaptı, fidan dikti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde temizlik ve fidan dikim etkinliği yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde temizlik ve fidan dikim etkinliği yapıldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezince AB'nin desteğiyle hazırlanan "Halfeti Gölü ve Kıyısı Temizliği ve Ağaçlandırma Etkinliği" projesi kapsamında gönüllü 27 genç, Birecik Baraj Gölü kıyısında temizlik yaptı.

Gün boyu süren temizlikte yaklaşık 20 torba çöp toplandı.

Etkinliğin sonunda Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve SUTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü'nün katılımıyla belediyenin belirlediği alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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