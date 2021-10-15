Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı - Haberler
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Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı Düzce Akçakoca Karayolunda kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında hafif ticari araç sulama kanalına düştü.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

DÜZCE - Düzce Akçakoca Karayolunda kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında hafif ticari araç sulama kanalına düştü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Düzce Akçakoca D-655 Karayolu Yaka köyü sapağında meydana geldi. Alınan bilgilere Hüseyin M. idaresindeki 41 YS 226 Renault hafif ticari araç, Akçakoca'dan Düzce istikametine giderken Yaka köyü sapağında salça çektirmek için sağa dönmek isterken aynı istikamete gitmekte olan Cevdet D. idaresindeki 34 JJ 8738 İveco marka kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek devlet su işlerine ait sulama kanalı düştü. Kazada araç içinde bulunan sürücüsü Hüseyin M. (51), eşi Meryem M.ve Hanife Ü.yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenirken kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı

Hafif ticari araç sulama kanalına girdi 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri
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