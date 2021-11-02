Güvenli İnternet Tırı Yahyalılı öğrencilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliği faaliyete geçirilen Güvenli İnternet Tırı, Yahyalı'daki öğrencilerle buluştu.

İlk gün ilçe meydanında, ikinci gün ise Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilere eğitim veren Güvenli İnternet Tırı'nda çağımızın teknolojileri ve onların verimli kullanımı noktasında öğrencilere bilgiler verildi. Sanal gerçeklik standında yoğun ilgi gösteren öğrenciler, robotik teknolojilerin programlanması ve yönetilmesi konusunda da eğitmenlerin verdiği bilgileri büyük ilgiyle dinledi. Güvenli İnternet Tırı' nı ziyaret ederek öğrencilerle birlikte güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yaptığı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı'na, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'na (BTK) ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği'ne yürekten teşekkür ediyorum. Dün ilçe meydanımızda, bugün ise Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Güvenli İnternet Tırı, öğrencilerimize internetin zararlı ve faydalı yönlerini anlattılar. Ben aracımızda görev alan eğitmenlere yürekten teşekkür ediyorum. "İnternete bağlı ol ama bağımlı olma" sloganı gerçekten çok önemli bir noktaya parmak basmış. Öğrencilerimiz teknolojiyi zararsız bir şekilde kullanmaları için bu aracı dizayn eden kurumumuza yürekten teşekkür ediyorum. Teknoloji çok önemli. Bunu faydalı kullanmak en önemli amacımız. İlçedeki öğrencilerimiz için güzel bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu güzelliğin ilçemize gelmesinde emeği geçen hemşehrimiz Ahmet Tutar'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ise Güvenli İnternet Tırı'nın ilçeye getirilmesinde öncülük eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür ederek; " Pandemi döneminde çocuklarımız internette çok fazla vakit geçirdiler. Onları güvenli internet kullanımı sağlamak amacıyla bilinçlendirmek istedik. Dün ilçe merkezimizdeki öğrencilerimiz, bugün ise Yatılı Bölge Ortaokulumuzdaki öğrencilerimizi Güvenli İnternet Tırı ile buluşturduk. Çocuklarımıza internetin faydalı yönlerini göstererek, zararlı yönlerinden uzak tutmak istedik. Güvenli İnternet Tırı'nda görev alan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ