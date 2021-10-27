Gürpınar'da sıfır atık projesi hayata geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak amacıyla hayata geçirdiği sıfır atık projesi ile atık maddelerin kaynağında ayrışılmasını sağlıyor.

Kamu kurumları ve ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği kutular sayesinde ambalaj atıklarını kaynağında ayrıştıran ekipler, bu sayede hem doğal kaynakların korunmasına katkı sunuyor hem de temiz ve sürdürülebilir bir çevre anlayışını hakim kılıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sıfır atık yönetim sisteminin esas alınmasıyla toplumun daha bilinçli ve duyarlı bir konuma geldiğini söyledi.

Temiz ve yeşil bir Gürpınar için önemli adımlar attıklarını belirten Tanış, "Sıfır atık yönetim planı dahilinde atıkların ayrı toplanması sağlanarak vatandaşlarımızın rahatça ulaşabileceği ikili ve çoklu toplama noktaları oluşturduk. Kaynağından ayrıştırılan çöpler tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere atık işleme merkezine götürülüyor. Atıkların ayrıştırıldığı ve geçici olarak depolandığı bu merkezlerin sayısını artıracağız. Daha temiz ve çevreye saygılı bir kent kimliği oluşturmak için gayret ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde elinden gelen tüm gayreti gösteren Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Ayşin ise sıfır atık projesinden önce ilçede bulunan vahşi çöp depolama alanlarının bertaraf edildiğini aktardı.

Çevre temizliği konusunda önemli adımlar attıklarını söyleyen Ayşin, "Daha önce ilçemizden çıkan çöpler vahşi depolama alanlarında doğaya salınıyordu. Geçen yıl tüm bu alanları temizleyip alanı ağaçlandırmaya için hazır hale getirdik. Şimdi sıfır atık projesi sayesinde çöpleri kaynağında ayrıştırıyoruz. Tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere topladığımız çöplere vatandaşlarımızda duyarlılıkla yaklaşıyor. İlçemiz sınırlarındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın da sıfır atık projesine geçmesi için destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.