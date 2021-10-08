Güroymak'ta

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Mehmet Zahid Kuldaş, cami, din görevlileri ve vefa konularında bilgiler verdi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.