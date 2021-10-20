Günün duası: 20 Ekim Çarşamba günün duası nedir? Günün duası, günün hadisi, günün ayeti nedir? Bugün için günün duası nedir?

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20 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜN DUASI NEDİR?

Allah'ım! Senden; doğruya yönelmeyi, Sana karşı gelmemeyi, iffetli olmayı ve gönül zenginliği istiyorum.

(Tirmizî, "Deâvât", 73)

20 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜN AYETİ NEDİR?

Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

(Kamer, 54/49)

20 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜN HADİSİ NEDİR?

Günaha girerim korkusuyla, yapılması sakıncalı olmayan şeylerden bile uzak durmadıkça kişi, muttakiler derecesine çıkamaz.

(İbn Mâce, "Zühd", 24; Tirmizî, "Kıyâmet", 19)

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