Güngören'de görev yapan muhtarlar Başkan Demir'in misafiri oldu - Haberler
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Güngören'de görev yapan muhtarlar Başkan Demir'in misafiri oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Güngören'de görev yapan muhtarlar Başkan Demir'in misafiri oldu

Güngören'de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında ilçenin mülki amirleriyle bir araya gelen muhtarlar, kahvaltıda Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in misafiri oldu.

Güngören'de 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında ilçenin mülki amirleriyle bir araya gelen muhtarlar, kahvaltıda Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in misafiri oldu.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Güngören'de görev yapan muhtarlar Güngören Belediyesi'nin düzenlediği kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. İlçede görev yapan muhtarlar ilk önce sabah saat 10.00'da kaymakamlık binasında yapılan törene katıldı. Ardından muhtarlar, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir'in ev sahipliğinde Güngören Kaymakamı Zeyit Şener ve mülki idare amirleri ile kahvaltı buluştu. Başkan Demir, davete katılan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Başkan Demir, kahvaltıda muhtarlara yönelik yaptığı konuşmada, "Bu anlamlı günde burada bulunduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her zaman hizmet için birlikte omuz omuza görev yapıyoruz. Muhtarlarımız demokrasinin temel taşıdır. Bu düşüncelerle Muhtarlar Günü'nüzü kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Güngören'de görev yapan muhtarlar Başkan Demir'in misafiri oldu

Güngören'de görev yapan muhtarlar Başkan Demir'in misafiri oldu

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