Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman? Güneş fırtınası bitti mi?

Dev Güneş fırtınası ile ilgili yapılan açıklamada, 100 yılda bir meydana gelen fırtınanın telefon ve uydu şebekelerini etkileyebileceği bildirildi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) konu ile ilgili bilgi verdi. Peki, Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman? Güneş fırtınasıbitti mi? İşte detaylar haberimizde...

GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?

Güneş fırtınası, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır. Güneş yüzeyindeki "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir.

GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK?

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 11 Ekim 2021 tarihinde beklenen Güneş fırtınasının 12 Ekim 2021 gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi.

GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ

Güneş fırtınaları haber leşme ve GPS uydularının çalışmalarını, kutuplara yakın bölgelere sefer yapan uçaklarla telsiz bağlantılarını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

1859 GÜNEŞ FIRTINASI

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya'nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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