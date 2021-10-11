GÜNE YURT ZİYARETLERİ İLE BAŞLADIK

Vali İlhami AKTAŞ, üniversite öğrencilerinin kaldığı 18 Mart Kız Öğrenci Yurdu ile Adile Sultan Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, yurt ziyaretlerinin ilkini 1002 öğrencinin kaldığı 18 Mart Kız Öğrenci Yurduna gerçekleştirdi.

Ziyaretleri sırasında öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, yurtla ilgili de müdür Serap TOMBUL'dan bilgi aldı.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, 264 öğrencinin kaldığı Adile Sultan Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemelerinde yurt müdürü Mustafa ÇAKIR'dan bilgiler alan Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilerle de bir süre görüşerek öğrencilerin istek ve sorunlarını dinledi.

Eğitim görmek için ilimize gelen öğrencilerimizin emanet olduğunu belirten Vali İlhami AKTAŞ, "Valilik olarak öğrencilerimizin barınmalarından, huzur ve güven içinde eğitim görmelerine kadar en iyi imkanları sağlayacağız" dedi.

Ayrıca Vali İlhami AKTAŞ, eğitim görmek için ilimizi tercih eden öğrencilere hoş geldiniz diyerek derslerinde başarılı olmaları temennisinde bulundu.

Yurtta kalan öğrenciler ziyaretlerinden ve ilgisinden dolayı Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ'ın yurt ziyaretlerine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer KALKAN da eşlik etti.

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