İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
15.00-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maltepe sahil etkinlik alanında 14. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılacak.
15.00
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maltepe sahil etkinlik alanında 14. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılacak.
10.00/17.15-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansının açılışında konuşacak, basın toplantısı yapacak.Pullman İstanbul Hotel and Convention Center
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.
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