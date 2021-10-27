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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

15.00-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maltepe sahil etkinlik alanında 14. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılacak.

15.00

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maltepe sahil etkinlik alanında 14. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılacak.

10.00/17.15

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansının açılışında konuşacak, basın toplantısı yapacak.Pullman İstanbul Hotel and Convention Center


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Aliyev: 'Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)
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