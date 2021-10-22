GÜNDEM / 22 Ekim 2021

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu ile Ankara Kitap Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.30/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı ve Sultanbeyli Millet Bahçesi İlk Fidanları ile Buluşuyor Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Bakan Soylu, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'nde cuma vakti düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/10.00/Erzurum/12.06) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kosova Eğitim Bilim Teknoloji ve Yenilik Bakanlığında görüşme yapacak. Özer, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Priştine) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Kentler Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/09.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği, Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı'nı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini ziyaret edecek.

(Çorum/09.20-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Afrika İş Dünyası Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT 181. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlaması ve Sirkeci Büyük Postane Binası Dış Cephelerine Tuğra ve Armaların Konumlandırılması Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- TOBB, eylülde kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore'de resmi temaslarda bulunacak.

(Seul) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6. turu sona erecek. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 6. tura ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı)

3- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün toplantısı yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenecek "Türk Konseyi Medya Forumu" başlayacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Oş Devlet Üniversitesi, Oş İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Lisesini ziyaret edecek, Özgen İmam Serahsi Camii ve Külliyesi açılış programına katılacak.

(Oş) (Fotoğraflı)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başlayacak.

(Malatya/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi başlayacak, Eyüpspor-Adanaspor, MKE Ankaragücü-Manisa FK maçları yapılacak.

(İstanbul/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig'de 9. hafta mücadelesi 2 ve 3. Gruplarda yapılacak 3 maçla başlayacak.

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası başlayacak, 2 maç yapılacak.

ÖZEL HABER

1- Avusturya'nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Karabaczek: "Firmalarımız üretim merkezlerini Türkiye'ye kaydırmaya başladı"

"Türkiye'nin sanayi ve üretim altyapısı sağlam. Avusturyalı firmalar Türkiye'de daha kolay iş gücü kaynağı işçi bulabiliyor. Avrupa'da çalışacak, bu işleri yapabilecek insan sayısı azalıyor. Bu açıdan Türkiye'nin pozisyonunu avantajlı görüyorum"

(Yunus Türk/İstanbul)

2- Mahkeme "kedilerin velayeti" davasında "Piraye" ve "Cingöz"ün psikolojisini de gözetti

"Piraye" ve "Cingöz" adlı kedilerin ayrılan sevgililerden hangisinde kalacağına yönelik davaya bakan mahkeme, veteriner bilirkişiden "kedilerin mevcut koşullarına ve ayrılmaları halinde psikolojilerinin nasıl etkileneceğine" ilişkin rapor aldı

Kedilerin, daha uzun süre yanında kaldıkları kadına bırakılması yönünde karar veren mahkeme, gerekçeli kararında hayvanların da duyarlı olduklarına ve insanlar gibi acı ve sevinç hissettiklerine yer verdi

(Barış Kılıç/Ankara)

3- Motosikletli kuryeler hız puanının kalkmasını, mesleki standart ve eğitim istiyor

İstanbul Motosikletli Kuryeler Derneği Başkan Yardımcısı Tolga Bektaş:

"Uygulamalarda ürün getirildiği zamana göre puan veriliyor. İnsanlar 10 dakika yemeği geç kaldığında puanı düşürdüğü zaman kuryenin işyerinde çalışması zorlaşıyor. Kuryeler, hızdan puan alabilmek için tehlikeli hareketler yapabiliyor, hızlı bir şekilde gidiyor"

"Pandemi sürecinde insanlar işsiz kalınca B sınıfı ehliyeti olanlar kuryelik yapmaya başladı. B sınıfı ehliyetiyle motosikletin kullanılması hiç doğru değil. Motosikletli kuryelik yapılabilmesi için en az 3-4 senelik motosiklet ehliyetinin olmasını tavsiye ediyoruz"

Motosikletli Kuryeler Derneği Genel Sekreteri Ergün Pedük:

"Gümrüğe evrak yetiştiriyoruz, sağlık ekipmanı taşıyoruz, ameliyata yetişecek protez, acil ameliyata girecek kan taşıdığımız zamanlar oluyor. Bu kadar önemli bir işi marketten ürün taşıyan hizmetle aynı tutamazsınız. Aradaki bu farkın net olarak belirlenmesi lazım. Bunun için de mesleğimizin baştan aşağı bir eğitim süreci olmalı"

"Henüz mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değil. Öncelikle mesleğimizin tehlikeli meslekler statüsüne girip mesleki yeterlilik belgesinin mecburi olması lazım"

(Andaç Hongur Erpehlivan/İstanbul)

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