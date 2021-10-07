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Günde 2 bin kişiye çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Günde 2 bin kişiye çorba ikramı

Kilis Belediyesi tarafından 5 ayrı noktada 2 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtımı yapılıyor.

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından 5 ayrı noktada 2 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtımı yapılıyor.

Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde pişirilen çorbalar sabah saatlerinde Kilis Cumhuriyet Meydanı, Devlet Hastanesi, 7 Aralık Üniversite, Adnan Menderes Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında dağıtılıyor.

Çorba ile birlikte ekmek dağıtılırken, daha öğrencilerin rağbet gösterdiği öğrenildi. - KİLİS

Günde 2 bin kişiye çorba ikramı

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