Günce Gözütok kimdir? Günce Gözütok hayatı ve biyografisi! Günce Gözütok kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Günce Gözütok merak konusu oldu. İşte Günce Gözütok hakkında merak edilen Günce Gözütok kimdir, Günce Gözütok hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜNCE GÖZÜTOK KİMDİR?

Boy: 180 . Göz rengi: Kahverengi: Ayak numarası: 39 1994 yılında dünyaya gelen başarılı isim aslen İstanbul'lu bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Çok küçük yaşta sporla tanışmıştır. Ailesi profesyonel sporcu olmasını istemiştir. İşletme bölümünde okuduğu dönemde Hukuk Fakültesi ile eğitimini sürdürmek istemiştir. Eğitim döneminde Hollanda'lı bir turist'in herkes sana bakıyor, bunun farkındamısın, mutlaka modelliği denemelisin söyleminin ardından yurt dışında kariyer hedeflemiştir.

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