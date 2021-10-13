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Son dakika haberleri! Gümüşhane'de ahır yangını

İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Gümüşhane'de ahır yangını Yangında 1 büyükbaş hayvan telef olurken 1 hayvan ise son anda kurtarıldı Gümüşhane'nin Bağlarbaşı mahallesinde içerisinde 2 büyükbaş hayvan olan ahırda yangın çıktı.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de ahır yangını

Yangında 1 büyükbaş hayvan telef olurken 1 hayvan ise son anda kurtarıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Bağlarbaşı mahallesinde içerisinde 2 büyükbaş hayvan olan ahırda yangın çıktı. Yangında hayvanların biri telef olurken, diğeri son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı mahallesi, Sarı Köprü mevkiinde Aslı Sarı'ya ait hayvanların bulunduğu ahşaptan yapılan ahırda yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekipleri ahşap olması nedeniyle kısa sürede her yeri saran yangını söndürerek içeride yanmak üzere olan bir büyükbaş hayvanı kurtarırken, diğer büyükbaş hayvan kurtarılamayarak yanarak telef oldu.

Vatandaşların yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği konusundaki ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları çalışma sonucunda olay yerine yakın bir noktada alkollü bir şekilde bulunan şüpheli S.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

Son dakika haberleri! Gümüşhane'de ahır yangını

Son dakika haberleri! Gümüşhane'de ahır yangını

Son dakika haberleri! Gümüşhane'de ahır yangını

Son dakika haberleri! Gümüşhane'de ahır yangını

Son dakika haberleri! Gümüşhane'de ahır yangını

Son dakika haberleri! Gümüşhane'de ahır yangını
İhlas Haber Ajansı / Uğur Bulut - Son Dakika Haberleri
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