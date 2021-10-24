Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat
Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli sevenleriyle buluştu.

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli sevenleriyle buluştu.

Milli İrade Parkı'ndaki konserde Ayla ve Ceceli, sevilen parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçılara eşlik etti.

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title