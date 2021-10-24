Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay'da konser verdi
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli sevenleriyle buluştu.
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli sevenleriyle buluştu.
Milli İrade Parkı'ndaki konserde Ayla ve Ceceli, sevilen parçalarını seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçılara eşlik etti.