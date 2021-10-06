Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti - Haberler
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Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti Kocaeli'de fabrikada gaz sızıntısı: 1 ölü 1 yaralı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ gübre fabrikasında azot tankından meydana gelen sızıntı sonucunda 1 işçi yaralanırken, 1 işçi ise hayatını kaybetti.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - - Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti

Kocaeli'de fabrikada gaz sızıntısı: 1 ölü 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan İGSAŞ gübre fabrikasında azot tankından meydana gelen sızıntı sonucunda 1 işçi yaralanırken, 1 işçi ise hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Petrol Caddesi üzerinde bulunan İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayi fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde fabrika içerisindeki azot tankında meydana gelen sızıntıda gazdan etkilenen iki işçi olay yerinde fenalık geçirerek bayıldı. Olayın farkına varan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Ayardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan 1 mühendis, ambulansla hastaneye kaldırılırken A.E.D. isimli işçi işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Körfez Çamlıtepe Mahallesi Yeşil Sokak adresinde ikamet eden ve 40 yaşındaki A.E.D.'nin fabrikada 3 ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Demirtaş'ın cenazesi otopsi için Körfez Mezarlığı'na kaldırılırken olay hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti

Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti

Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti

Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti

Gübre fabrikasında azot tankındaki sızıntı işçiyi canından etti
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri
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