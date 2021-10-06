GTA Trilogy'nin çıkışı sızdırıldı, oyun kodları Rockstar launcher'ın güncellemesinde gözüktü - Haberler
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GTA Trilogy'nin çıkışı sızdırıldı, oyun kodları Rockstar launcher'ın güncellemesinde gözüktü

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
GTA Trilogy'nin çıkışı sızdırıldı, oyun kodları Rockstar launcher'ın güncellemesinde gözüktü

Grand Theft Auto'nun yenilenmiş üçlemesi ile ilgili söylentiler dolaşmaya devam ederken Rockstar Launcher'ın güncellemesinde GTA Trilogy'ye dair gözüktü.

Rockstar Games, 2001 yılında Gta 3'ü piyasaya sürmesiyle Grand Theft Auto serisini yeni zirvelere taşıdı ve o zamandan beri arkasına bakmadı. Rockstar Games'in GTA: Trilogy üzerinde çalıştığına dair sızıntılar vardı fakat bu sefer kesin çıkacak gözüyle bakılıyor.

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2000'lerdeki GTA üçlemesinin mevcut nesil konsollar için yeniden düzenlendiğini ve o zamandan beri dolaşan söylentilerde bir miktar geçerlilik olduğunu gösteriyor. Bilinen Rockstar Games sızıntıları yapan Videotech_ son zamanlarda Rockstar Launcher'da buldukları bazı veri bilgilerini paylaştı ve GTANet adlı başka bir kullanıcı ise oyunların simgelerini sızdırdı. Bu yeni bilgi, GTA Trilogy Remaster'ın yakında piyasaya sürülmesine işaret ediyor gibi görünüyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: GTA Trilogy'nin çıkışı sızdırıldı, oyun kodları Rockstar launcher'ın güncellemesinde gözüktü - Haberler
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