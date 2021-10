GTA Trilogy'nin çıkışı sızdırıldı, oyun kodları Rockstar launcher'ın güncellemesinde gözüktü

Rockstar Games, 2001 yılında Gta 3'ü piyasaya sürmesiyle Grand Theft Auto serisini yeni zirvelere taşıdı ve o zamandan beri arkasına bakmadı. Rockstar Games'in GTA: Trilogy üzerinde çalıştığına dair sızıntılar vardı fakat bu sefer kesin çıkacak gözüyle bakılıyor.

2000'lerdeki GTA üçlemesinin mevcut nesil konsollar için yeniden düzenlendiğini ve o zamandan beri dolaşan söylentilerde bir miktar geçerlilik olduğunu gösteriyor. Bilinen Rockstar Games sızıntıları yapan Videotech_ son zamanlarda Rockstar Launcher'da buldukları bazı veri bilgilerini paylaştı ve GTANet adlı başka bir kullanıcı ise oyunların simgelerini sızdırdı. Bu yeni bilgi, GTA Trilogy Remaster'ın yakında piyasaya sürülmesine işaret ediyor gibi görünüyor.

It seems the new Rockstar Launcher update from today has began preparing for the new remasters for the GTA Trilogy. pic.twitter.com/qgqu9aegdL