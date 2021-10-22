GTA: The Trilogy'nin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı

Grand Theft Auto serisinin ilk üç oyununu birlikte barındıracak GTA: The Trilogy - Definitive Edition'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. Daha yüksek çözünürlüklü dokuların yanı sıra karakterler, mekanlar ve silahların 3D modellerinde ciddi iyileştirmeye giden Rockstar Games, oyunu yurtdışında sabit 60 dolar/55 euro fiyattan satışa sunacak. PC, Playstation ve Xbox platformlarından 11 Kasım tarihinde ulaşabileceğiniz oyunun Türkiye fiyatı 529 TL olacak.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition yalnızca belirli alanlarda değil, yeni aydınlatma sistemiyle birlikte daha iyi gölgeler ve yansımalar sunacak. Hava, su, ağaç gibi çevrelerin üzerinde de yükseltme yapıldığını belirten Rockstar Games, oyunun NVIDIA DLSS desteğini barındıracağını açıkladı.

GTA: The Trilogy'den bazı ekran görüntüleri

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