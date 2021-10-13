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GSB mülakat ne zaman?

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GSB mülakat ne zaman?

Temizlik ve güvenlik görevlisi işçi alımına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı adayları mülakatlara tabii tutacak. Bu kapsamda; katılım gösterecek olan adaylar "GSB sözlü mülakatlar ne zaman yapılacak?

GSB işçi alımı kura çekimi belirlenen tarihlerde yapıldı ve kura sonuçları açıklandı. İsim listesinin belli olması ile birlikte "GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?" merak edildi. GSB mülakat ne zaman? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GSB MÜLAKAT NE ZAMAN?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.

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