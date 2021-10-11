Greenpeace üyeleri, Londra'da eylem yaptı

Protestodan detaylar

Elleri petrole batmış Boris Johnson heykeli

Kendilerini varillerine kelepçelemiş eylemciler

Röportaj

Polisin bir eylemcinin üzerimi araması LONDRA - Çevreci örgüt Greenpeace üyeleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık ofisi 10 Numara önünde, Shetland adasında bulunan Cambo'da petrol çıkarılmasına karşı protesto gösterisi düzenledi. Bina önündeki yola Başbakan Boris Johnson'ı elleri petrole batmış şekilde gösteren bir heykel koyan göstericiler, kendilerini yanlarında getirdikleri petrol varillerine kelepçeledi. Eylem sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.