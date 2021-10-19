Grand Theft Auto: The Trilogy sistem gereksinimleri 2021! Grand Theft Auto: The Trilogy sistem gereksinimleri neler?

Gta Trilogy Definitive Edition, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerini içermektedir.

GTA Trilogy, PlayStation 4, PlayStation 5, Android, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS ve Microsoft için çıkış yapacak. İşte Grand Theft Auto: The Trilogy sistem gereksinimleri.

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 769 2GB veya AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10

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GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE EDITION ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i7-6600k veya AMD Ryzen 5 2600

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 16 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10

GRAND THEFT AUTO: THE TRILOGY – THE DEFINITIVE KAÇ GB?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil en az 45 GB boş alan gerekmektedir.

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