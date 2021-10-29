Grand Theft Auto: San Andreas'a VR desteği geliyor

Rockstar'ın klasik Grand Theft Auto oyunları için sunduğu tek şey yenilenmiş GTA Trilogy değil. Perşembe günü Facebook Connect canlı yayını sırasında Mark Zuckerberg, San Andreas'ın VR makyajını aldığını açıkladı.

Zuckerberg, "Şimdiye kadar yapılmış en büyük oyunlardan biri olduğunu düşündüğüm bu yeni sürüm, oyunculara bu ikonik açık dünyayı sanal gerçeklikte deneyimlemenin tamamen yeni bir yolunu sunacak." Dedi.

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Oculus'un internet sitesinde Grand Theft Auto: San Andreas için "Bugün Connect'te Rockstar Games klasiği Grand Theft Auto: San Andreas'ın Quest 2 için geliştirilmekte olduğunu duyurduk. Oyunların en ikonik açık dünyalarından birini deneyimlerken (tekrar veya ilk kez) Los Santos, San Fierro ve Las Venturas'a yeni bir bakış açısı edin. Bu uzun yıllar süren bir proje ve size daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyoruz." sözlerine yer verildi.

GTA serisi için VR modu ilk defa yapılmasa da, resmi olarak ilk defa gerçekleştiriliyor. Bu yılın başlarında modderlar Red Dead Redemption 2'nin tamamını VR'da oynanabilir hale getirdi.GTA San Andreas, Oculus Quest 2 için geliştirilmekte olan yeni bir sürümle, muhtemelen daha özel bir deneyim sunacak.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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