Gotham Knights Hikaye Fragmanı DC Fandome'da Paylaşıldı - Haberler
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Gotham Knights Hikaye Fragmanı DC Fandome'da Paylaşıldı

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Gotham Knights Hikaye Fragmanı DC Fandome'da Paylaşıldı

DC Fandome etkinliğinde yayınlanan Gotham Knights hikaye fragmanı Court of Owls'a odaklanıyor.

DC Fandome etkinliğinde yayınlanan Gotham Knights hikaye fragmanı Court of Owls'a odaklanıyor.

Warner Bros, 16 Ekim'de düzenlendiği DC Fandome etkinliğinde oyun, dizi ve film projelerinden son gelişmeleri paylaştı. Bunlardan biri de Gotham Knighs oyunu oldu.

Etkinlikte, 2013'te çıkan Batman Arkham Origins'i geliştiren WB Games Montreal stüdyosunun hazırladığı Gotham Knights için hikaye fragmanı yayınlandı. Fragman, Penguin'in gizemli Court of Owls topluluğu hakkında Nightwing ile konuşmasını gösteriyor.

Gotham Knights, Bruce Wayne'in ölümü sonrası Nightwing, Robin, Red Hood ve Batgirl karakterlerinin kötülere karşı mücadelesini konu ediniyor. Oyun tek kişi veya iki kişi co-op olarak oynanabilecek.

WB Games'in paylaştığı detaylara göre, Gotham Knights oyunu "dinamik ve interaktif" bir açık dünya olan Gotham City'de geçecek. Oyunda, oyuncular Mr. Freeze gibi kötülere karşı mücadele edecek. Oynanabilir olan dört karakterden her birinin kendine özgü yetenekleri, silahları ve dövüş hareketleri bulunacak.

Oyuna ait 7 dakikalık ilk oynanış videosu geçen seneki DC Fandome'da gösterilmişti. Gotham Knights'ın normalde bu yıl piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak mart ayında oyunun 2022'ye ertelendiği açıklanmıştı. Ertelemenin nedeni olarak ise "oyunculara mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için oyuna daha fazla zaman tanımak" şeklinde bir açıklama yapılmıştı.

Gotham Knights, 2022'de PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

Aynı etkinlikte bir başka Warner Bros Games oyunu olan Suicide Squad: Kill The Justice League için de hikaye fragmanı gösterildi.

Suicide Squad: Kill The Justice League Hikaye Fragmanı Yayınlandı

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