Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti - Haberler
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Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, yaşlı çiftleri evinde ziyaret ederek moral veriyor.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, yaşlı çiftleri evinde ziyaret ederek moral veriyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kanuni Mahallesinde yaşayan Hasan Sarıkaya(73) ve Gülizar Sarıkaya(71) çiftini ziyaret eden gönüllü geçler, saz çalıp türküler söyleyerek, çiftin eğlenceli vakitler geçirmeleri sağladılar.

Büyüklerin her zaman halini ve hatırını sormak gerektiğini söyleyen gönüllülerden Gülşah Dilbirliği, "Gönüllü arkadaşlarla birlikte hasan amca ve Gülizar teyzemize ziyaret gerçekleştirdik. Biz çok mutlu olduk. Onlarla birlikte sohbet etmek, saz çalıp türküler söylemek hem onlara hem de bizlere çok iyi geldi. Geçmişe dair anılar, özlemler konuşuldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Ev sahibi Gülizar Sarıkaya ise, "Bugün bize gelerek bizleri çok mutlu ettiler. Burada güzel bir vakit geçirdik. Her zaman genleri bekliyoruz, kapımız herkese acık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti

Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti

Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti

Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti

Gönüllü gençlerden yaşlı çiftlere moral ziyareti

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