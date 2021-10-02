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Gönen Köy Enstitüsü mezunları Datça ADD Başkanı Bekir Şahin'i ziyaret etti

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Gönen Köy Enstitüsü mezunları Datça ADD Başkanı Bekir Şahin'i ziyaret etti

Türkiye'nin dört bir yanından Datça'ya tatile gelen Gönen Köy Enstitüsü Mezunu 150 kişilik grup, Datça Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Bekir Şahin'i ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından Datça'ya tatile gelen Gönen Köy Enstitüsü Mezunu 150 kişilik grup, Datça Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Bekir Şahin'i ziyaret etti.

Aralarında 1960,1970 ve 1980 dönemlerinde mezun olan Gönen mezunlarını temsilen yaklaşık 15 kişilik grup Ambarcı Caddesi üzerinde bulunan ADD merkezinde Başkan Şahin'le bir araya geldi.

Emekli gönen mezunlarınca yapılan açıklamada, "Sosyal medya aracılığıyla yıllar sonra okul arkadaşlarımızla buluşup Gönen mezunları dayanışma grubumuzu kurduk. Türkiye'nin birçok il ve ilçelerinde geziler düzenliyoruz. Her gittiğimiz il ve ilçelerde ADD merkezlerini ziyaret ediyoruz. Datça ADD Başkanı Bekir Şahin'e hoş sohbeti ve bizleri misafir ettiği için teşekkür ediyor başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gönen mezunları dayanışma grubuna teşekkür etti.

Gönen Köy Enstitüsü mezunları Datça ADD Başkanı Bekir Şahin'i ziyaret etti

Gönen Köy Enstitüsü mezunları Datça ADD Başkanı Bekir Şahin'i ziyaret etti

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