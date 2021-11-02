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Gönen'de muhtarlar ve süt üreticileri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA / Rıdvan Tandoğan - Haberler | Güncel
Gönen'de muhtarlar ve süt üreticileri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde muhtarlar ve süt üreticileri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde muhtarlar ve süt üreticileri bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Arslan Yurt başkanlığında, Ömer Seyfettin Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, ilgili kurum yetkilileri ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Mekansal Adres Bilgilendirme Sistemi Muhtarlar Modülü, Kovid-19 tedbirleri, sokak hayvanlarının korunması ile Balıkesir Valiliği'nin uyuşturucu ile mücadele kapsamında başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" projesi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Gönen Süt Üreticileri Birliği ve Gönen Ziraat Odası, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kooperatif Başkanları ile bir araya gelinerek üreticilere, sütün kalitesine göre fiyatlandırma sistemine geçiş, güncel destekleme, süt tahlilleri gibi çeşitli konularda istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AA / Rıdvan Tandoğan - Son Dakika Haberleri
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