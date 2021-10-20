Gölpazarı'nda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Gölpazarı'nda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 16 FCD 06 plakalı kamyonet ile karşı yönde seyreden Y.Ş. idaresindeki 41 AGD 046 plakalı otomobil, Gölpazarı-Yenipazar kara yolu Sürüm Deresi yol ayrımında çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri
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