Gölbaşı'nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı - Haberler
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Gölbaşı'nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gölbaşı'nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı.

Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Fen ve Teknoloji Lisesi tarafından davet edilen gezici müze, okulun kapalı spor salonunda, bir hafta boyunca açık kalacak. Müzede Çanakkale Savaşında kullanılan malzemeler sergileniyor. 1 Hafta boyunca ziyarete açık kalacak olan serginin açılışına, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, ilçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Yaman, okul müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı

Gölbaşı'nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı

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Haber: Gölbaşı'nda Çanakkale savaşları gezici müzesi ziyarete açıldı - Haberler
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