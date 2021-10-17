Gökhan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen hayatı ve biyografisi! Gökhan Türkmen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Türkmen merak konusu oldu. İşte Gökhan Türkmen hakkında merak edilen Gökhan Türkmen kimdir, Gökhan Türkmen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Eylül 1983

Kaç yaşında: 38 yaşında

Nereli:İstanbul

Gökhan Türkmen (d. 1 Eylül 1983, İstanbul), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcıdır. 2005 yılında amatör olarak seslendiği "Büyük İnsan" adlı parça video paylaşım sitesi Youtube'da beş milyondan fazla dinlendi. Bir yandan video paylaşım sitelerinde parçalarını paylaşırken bir yandan da barlarda sahne alıyordu. Bu kadar yüksek dinlenmesinin sonucunda bir anda ilgi odağı oldu ve albüm teklifi aldı. 2007 yılının sonunda İrem Records ile anlaştı ve ilk albümünün kayıtları için stüdyoya girdi. Albüm kayıtları dört ay kadar sürdü. Gökhan Türkmen, 17 Nisan 2008 tarihinde Büyük İnsan adını verdiği ilk albümünü yayınladı. Albümden ilk olarak "Yan Sen", daha sonra "Büyük İnsan" ve son olarak da "Dön" adlı hit parçalar yayınlandı. İlk albümüyle büyük ses getirdi ve ülke çapında tanınmaya başlandı. 37. Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü aldı. 15. Kral Müzik Ödülleri töreninde aday oldu. 2009 yılının son aylarında ikinci albümünün kayıtlarına başladı. 18 Mart 2010 tarihinde Biraz Ayrılık adını verdiği ikinci albümünü yayınladı. On iki parça bulunan albümdeki parçaların sözleri çoğunlukla Gökhan Türkmen ve Serkan Söylemez'e aittir. Albümde söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan "Yas" adlı parçayı da seslendirmiştir. Albümden dört parça yayınlanmıştır. Gökhan Türkmen bu dönemde sıkça radyo ve televizyon programlarına konuk olmuştur. 2012 yılında Ara adını verdiği beş parçalık bir EP albüm çıkardı. Üç Adım Müzik etiketiyle yayınlanan EP albümden iki parça yayınladı. "Bitmesin" adlı parça yazın en çok dinlenen parçalarından birisi oldu. 2013 yılında İşler Güçler (2013-2013) adlı diziye konuk olmuştur. 2013 yılının sonbaharında üçüncü albümünün kayıtlarına başladı. Dört ay süren kayıtlar sonrasında 18 Şubat 2014 tarihinde ustalık eserim dediği ve En Baştan adını verdiği albümünü yayınladı. Albüm yayınlanmadan on bir gün önce "Çatı Katı" adlı parça yayınlandı ve büyük ses getirdi. Albümden daha sonra üç parça yayınlandı. Eylül 2014 tarihinde Sinem Aksoy ile evlendi. Bu dönemlerde GTR Müzik adını verdiği müzik şirketini kurdu.

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