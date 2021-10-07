Gökay Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökay Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Gökay Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökay Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

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Gökay Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökay Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gökay Kalaycıoğlu geliyor. Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, burcu ne? Gökay Kalaycıoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Ekranların başarılı sunucusu Gökay Kalaycıoğlu, organizatör Erkan Özerman'ın "15 kilo ver Best Model'i sun" demesinin üzerine bir ayda estetik operasyon ve sıkı bir diyetle tamı tamına 30 kilo verdi. Bunun ardından vatandaşlar, Gökay Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökay Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi! merak etti. İşte bilgiler...

GÖKAY KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Gökay Kalaycıoğlu 26 Haziran 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Gökay Kalaycıoğlu, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü mezunudur ve iyi derecede İngilizce, orta derecede Almanca bilmektedir. Gökay Kalaycıoğlu, profesyonel kariyerine Kanal D Haber Merkezi'nde başladı, ardından TGRT Haber haber cilik tecrübesi devam etti. 2007 yılında Tv Net isimli haber kanalıyla ekran önüne çıkan Kalaycıoğlu TV8, 24 Tv ve 360 Tv'de haber moderatörü olarak görev yaptı.

Gökay Kalaycıoğlu doğum tarihi : 26 Haziran 1983

Gökay Kalaycıoğlu kaç yaşında : 38 yaşında

Gökay Kalaycıoğlu nereli : İstanbul doğumlu

Gökay Kalaycıoğlu mesleği ne : Sunucu, Spiker

Gökay Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökay Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Gökay Kalaycıoğlu 24 Tv'de geçirdiği 5 sene içerisinde Gece Kuşağı, Gün Ortası ve Hafta Sonu Ana Haber bülteni vb. gibi kritik kuşaklar ve özel yayınlarda yer almıştır. Başarılı ekran yüzü 24 Tv'de son olarak "24 Sabah" kuşağı moderatörlüğü ve " 24 Hafta Sonu " programı sunuculuğuna imza atmıştır. 24 Tv'de görevine devam ettiği sırada eş zamanlı olarak Star Gazetesi Hafta Sonu Eki'nde iş, sanat ve medya dünyasından ünlü isimlerle kaleme aldığı röportajları ile " Gökay Kalaycıoğlu İle Haber Bahane " röportaj serisini sürdürmüştür. Gökay Kalaycıoğlu, 16 Ocak 2017 itibariyle aynı kanalda 360 Tv'ye Ana Haber Spikeri olarak kariyerine devam etmiştir.

2018 yılı Ocak ayına kadar 360 Tv Ana Haber Spikerliği görevini devam ettiren Gökay Kalaycıoğlu, halen Can & Arsen Gürzap'ın kuruculuğunda Dialog Anlatım İletişim Merkezi'nde Sunuculuk – Spikerlik Teknikleri, Televizyon Haber ciliği ve Röportaj Teknikleri ve Kültür Üniversitesi'nde Radyo – Televizyon Meslek Yüksekokulu'nda Radyo – Televizyon Haber ciliği ve Diksiyon – Sunum derslerini vermektedir.

Gökay Kalaycıoğlu günümüzde Haberler.com 'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Gökay Kalaycıoğlu'nun Twitter'da toplamda 9 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@gky_kalaycioglu" adresinden ulaşabilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BEST MODEL TÜRKİYE'Yİ SUNACAK

Azmiyle alkış toplayan Kalaycıoğlu, 34. Best Model Türkiye yarışmasının 12 Ekim'deki finalini Ece Gürsel ile birlikte sunacak. Önceki yarışmalarda Ece Gürsel'e eşlik eden Tuğçe Sarıkaya, bu sene jüri üyesi olarak geceye katılacak.

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Haber: Gökay Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gökay Kalaycıoğlu'nun hayatı ve biyografisi! - Haberler
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