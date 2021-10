God of War PC'ye Geliyor! Çıkış Tarihi 2022

God of War PC'ye geliyor, 2018 yılında çıkış yapan oyun çıktığı yılın en iyi oyunu seçilmeyi başarmıştı. 2022'nin ilk ayında God of War 4 artık bilgisayarlarda da oynanabilecek.

Sony'e bağlı Santa Monico Studios tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayımlanan, God of War 4, PC oyuncularına büyük bir müjdeyle geliyor. Yakın zamanda yapılan bir duyuruyla, oyunun bilgisayar versiyonunun yolda olduğu açıklandı. 2018 yılında çıkan oyunla, unutulan seriyi yeniden canlandıran serinin 4. oyunu, sadece God of War ismiyle anılıyor.

Uzun süredir bilgisayara gelmesi için gün sayılan oyun, sonunda aşağıdaki fragmanla büyük haberi fanlarına duyurdu:

God of War PC Çıkış Tarihi

God of War PC'ye geliyor! Açıklanan tarihe göre oyun 14 Ocak 2022'de çıkış yapacak. Oyuna Epic Games ve Steam üzerinden sahip olmak mümkün olacak.

God of War PC Sistem Gereksinimleri

God of War'un bilgisayar sürümü için henüz çoğu detay belli değil. Oyunun en az Windows 10 yüklü bir bilgisayar ve 80 GB boş alan istediğini biliyoruz ancak hangi ekran kartı, RAM ve işlemci özellikleri yeni God of War için gerekli olacak, bunu öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Oyun, mağazalarda bilgisayara özel "Aslına Sadık Zengin Görseller", "NVIDIA® DLSS ve Reflex Desteği", "Kişiselleştirilebilen Kontroller" ve "Ultra Geniş Ekran Desteği" gibi özelliklerle çıkış yapacak.

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Yakında açıklanacak

Ekran Kartı: Yakında açıklanacak

DirectX: Version 11

Boş Alan: 80 GB

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Yakında açıklanacak

Ekran Kartı: Yakında açıklanacak

DirectX: Version 11

Boş Alan: 80 GB

God of War Ragnarok'tan İlk Fragman Geldi!

God of War PC'ye Geliyor! Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

God of War PC Türkiye fiyatı şu an her iki platformda da 329 TL olarak görünüyor. Oyunun Steam ve Epic Games mağaza sayfalarına ulaşarak istek listenize ekleyebilirsiniz. Oyun hakkında yeni haberler için takipte kalın.

