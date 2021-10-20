Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet anları! Tartışma yaşadığı doktor arkadaşını tüfekle öldürdü

Mezitli ilçesinde bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde dehşet dakikaları yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan doktorlardan biri, diğerini tüfekle vurarak öldürdü.

ARACINDAN ALDIĞI TÜFEKLE VURDU

Saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de iddiaya göre, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen ile sabah bir kez daha tartıştı. Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun birçok yerinden vurulan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'ni güvenlik şeridiyle çevirip, personelin ifadesine başvurdu. Ağır yaralı Ahmet Dikmen, tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hasan Çayır ise polis ekiplerince gözaltına alındı.