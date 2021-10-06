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GMİS yöneticileri Ereğli'de ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
GMİS yöneticileri Ereğli'de ziyaretlerde bulundu

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Şube Sekreteri Temel Eşgün, Şube Mali Sekreteri Adem Turgut, Şube Teşkilat Sekreteri Ferat Marankoz, İşyeri Baştemsilcisi Sedat Tosun ile İşyeri Temsilcisi Selahattin Kayacan, 5...

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Şube Sekreteri Temel Eşgün, Şube Mali Sekreteri Adem Turgut, Şube Teşkilat Sekreteri Ferat Marankoz, İşyeri Baştemsilcisi Sedat Tosun ile İşyeri Temsilcisi Selahattin Kayacan, 5 Ekim 2021 tarihinde Kdz. Ereğli'de ziyaretlerde bulundu.

GMİS Heyeti, göreve yeni atanan Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'ya bir madenci heykeli hediye etti. GMİS Heyeti, göreve yeni atanan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'yü ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'ye bir madenci heykeli hediye etti.

GMİS Heyeti, göreve yeni atanan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp'i ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, "Müessese Müdürlüğü görevine atanmanızdan dolayı sizi tebrik ediyor, yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez ve şube yöneticileri, göreve yeni atanan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi Personel Müdürü Selahattin Akmeşe'yi ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular. - ZONGULDAK

GMİS yöneticileri Ereğli'de ziyaretlerde bulundu

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Haber: GMİS yöneticileri Ereğli'de ziyaretlerde bulundu - Haberler
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