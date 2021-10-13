Giresun'da öğrencilerin barınma ihtiyaçları için yurt kapasitesi artırıldı - Haberler
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Giresun'da öğrencilerin barınma ihtiyaçları için yurt kapasitesi artırıldı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Giresun'da öğrencilerin barınma ihtiyaçları için yurt kapasitesi artırıldı

Giresun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında yatak kapasitesinin 7 bin 255'e yükseltildiği bildirildi.

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında yatak kapasitesinin 7 bin 255'e yükseltildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi talimatı üzerine Vali Enver Ünlü'nün gözetiminde Giresun'daki yurt kapasitesinin verimli olarak kullanılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vali Ünlü başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereğince kamu misafirhanelerinin öğrencilere açılarak, ilgili kurumlardan barınma sorunu yaşanmaması için çalışma başlatmasının istendiği ifade edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, bunun yanı sıra özel yurt yöneticileriyle de bir araya gelinerek toplantılar yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, toplantılarda yapılan görüşmeler sonucunda başta fiyat indirimi olmak üzere öğrencilere gerekli kolaylığın sağlanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Üniversite öğrencilerinin yurt sorununun kalıcı çözümü için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarına ilaveten özel yurtlar kiralandığı bildirilen açıklamada, yurtlarda öğrencilere KYK tarifesinden hizmet verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Giresun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında kız öğrenciler için 3 bin 400 yatak kapasitesi bulunduğuna işaret edilerek, yurt başvurusu yapan kız öğrencilerinin tamamına barınma imkanı sağlandığı aktarıldı.

Kentte erkek öğrencilerin devlet yurdu talebinin fazla olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özel kız öğrenci yurtlarında ise atıl kapasitenin bulunmasından dolayı bu yurtların Gençlik ve Spor Bakanlığı'na kiralanması için çalışma başlatılarak, Vali Ünlü'nün talimatıyla kurulan komisyon tarafından yurtlarda inceleme yapıldı. Giresun Valiliği'nin teklifi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kiralanan 2 öğrenci yurdu ile özel yurt sahibi İsmail Çelebi'nin bedelsiz olarak tahsis ettiği bir yurt, erkek öğrencilerin kullanımına açıldı. Üç yurt ve uygulama otelinin öğrenciler için hizmete konulmasıyla erkek öğrenciler için 810 ek yatak kapasitesi daha sağlanmış oldu."

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Giresun Öğrenci Yurdu'nun, tadilat ve iyileştirme çalışmaları tamamlanarak 11 Ekim Pazartesi günü hizmete açıldığı belirtilerek, Vali Ünlü tarafından yakından takip edilen çalışmalar sonucu 251 öğrenci kapasiteli yurdun salgın kurallarına uygun şekilde baştan başa yenilendiği vurgulandı.

Vali Enver Ünlü'nün söz konusu öğrenci yurdunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldiği de belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerle Giresun'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında yatak kapasitesinin 7 bin 255'e yükseldiği ifade edildi.

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
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