Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Akşam saatlerinde Espiye- Yağlıdere karayolu güzergahı Çınarlı mevkiinde Muhammet İkbal Küpüç idaresindeki 28 BB 195 plakalı kamyonet ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 28 YB 446 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan İsmail Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Musa Kandemir, Hüseyin Kahveci ile kamyonet sürücüsü Muhammet İkbal Küpüç, kamyonette bulunan Osman Can Serbest ve Yunus Çil yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar 112 Acil Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Espiye ve Yağlıdere devlet hastanelerinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden İsmail Bayram ise Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.