Ghost Recon Frontline Kapalı Test Süreci Ertelendi

Ubisoft, Ghost Recon Frontline kapalı test süreci için erteleme kararı aldığını duyurdu.

Geçen hafta duyurulan yeni Tom Clancy's Ghost Recon oyunu Frontline için bu ay düzenlemesi planlanan kapalı test aşaması ertelendi. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "geliştirici ekip mümkün olan en iyi deneyimi oluşturmaya kararlı" denildi ve kapalı test için yeni bir tarih verilmedi:

"Tom Clancy's Ghost Recon Frontline için Kapalı Test sürecini ertelemenin en iyisi olduğuna karar verdik. Geliştirici ekip mümkün olan en iyi deneyimi yaratmaya kararlı. En kısa sürede yeni Kapalı Test tarihi için detayları paylaşacağız. Devam eden desteğiniz için teşekkürler."

Kapalı Test sürecinin normalde 14-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyordu.

Erteleme kararı, oyunun geçen haftaki Ghost Recon serisinin 20. yıl dönümü yayınındaki duyurusundan sonra hayranların yoğun tepkisiyle karşılaşmasının ardından geldi. Ubisoft'un resmi YouTube kanalındaki duyuru fragmanı şu anda 5 bin beğenme sayısına karşılık 19 bin beğenmeme almış durumda. Yorumlar kısmında ise birçok kişi Frontline ile Ghost Recon serisinin gittiği değişimimden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Ubisoft Bükreş stüdyosunun geliştirdiği Ghost Recon Frontline, 100'den fazla kişinin 4'erli gruplar halinde devasa bir haritadaki görevleri tamamlaması üzerine kurulmuş battle royale türünde bir oyun. Ubisoft, Frontline'ın "battle royale türüne yeni bir bakış kazandıracağı" iddiasına bulunmuştu.

Oyunun resmi internet sitesindeki tanım şöyle:

"Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, ünlü Ghost Recon evrenide geçen, oynaması ücretsiz, taktiksel-aksiyon türünde, devasa PVP içeren birinci şahıs nişancı oyunu. Ghost Recon Frontline, stratejik oynanışta tamamen özgürlük için gelişmiş sınıf sistemi ve düşman takımları birçok yolla saf dışı bırakmayı sağlayan geniş çaplı taktiksel destek araçları içeriyor."

Ghost Recon Frontline ücretsiz bir oyun olacak ve PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia ve Luna platformları için çıkacak. Henüz bir çıkış tarihi yok.

Oynaması Ücretsiz Ghost Recon Frontline Duyuruldu

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