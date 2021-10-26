GGC Başkanı Ceylan, TGF Genel Başkan Yardımcılığına getirildi

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun (TGF) 10'uncu Olağan Genel Kurulu, Alanya'da yapıldı. Yılmaz Karaca'nın yeniden Genel Başkanlığa seçildiği genel kurul sonrası yapılan görev dağılımında, Genel Başkan Yardımcılığına Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı Mehmet Mucahit Ceylan getirildi.

Türkiye'nin en büyük basın meslek örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 10'uncu Olağan Genel Kurulu, Cumartesi günü Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'nı Erdoğan Kahya'nın yaptığı genel kurulda, seçime tek listeyle giren mevcut Genel Başkan Yılmaz Karaca, yeniden genel başkanlığa seçildi.

"Yerel gazete sayısı bin 850'den 900'lere indi"

Genel kurulda konuşan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, son dönemde yerel basının bitirilmesinin hedeflendiğini ve yerel gazete sayısının bin 850'den 900'lere indiğini söyledi. Yerel gazete çalışanlarının büyük bölümünün asgari ücret bile alamadığı bir ortamın oluşturulduğuna vurgu yapan Karaca, bu gidişe dur demek için her türlü mücadeleyi verdiklerini belirterek sorunların çözümü için her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarını ifade etti.

GGC Başkanı Ceylan, genel başkan yardımcısı oldu

Genel kurul sonrasında, Genel Başkan Yılmaz Karaca başkanlığında toplanan TGF Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mucahit Ceylan'ın TGF Genel Başkan Yardımcılığına getirildiği toplantıda, yönetim şu şekilde belirlendi, "Genel Başkan Yılmaz Karaca, Genel Başkanvekili Cafer Esendemir, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mucahit Ceylan, Levent Altun, Cemal İncesoyluer, Rüstem Kaya Tepe, Necmi Işıksal, Mehmet Aydın, Genel Sekreter Bayram Ekici, Genel Sekreter Yardımcısı, Ercihan Çakmak, Semra Şener, Mali Sekreter Derya Akbıyık, Yönetim Kurulu Üyesi İlker İlker, Sezai Matur, İbrahim Akkaya, Reşat Akkar". - DİYARBAKIR

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