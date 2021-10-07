Germencik'teki Ortaklar Fen Lisesine yeni pansiyon yapılacak - Haberler
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Germencik'teki Ortaklar Fen Lisesine yeni pansiyon yapılacak

AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel
Germencik'teki Ortaklar Fen Lisesine yeni pansiyon yapılacak

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Germencik ilçesindeki Ortaklar Fen Lisesine 200 yataklı yeni pansiyon yapılacağını bildirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Germencik ilçesindeki Ortaklar Fen Lisesine 200 yataklı yeni pansiyon yapılacağını bildirdi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Ortaklar Fen Lisesini ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Okumuş, lisedeki pansiyonun İzmir depreminin ardından kullanılamaz duruma geldiğini belirterek buranın yıkılıp yerine 200 yataklı yeni bir pansiyon yapılacağını söyledi.

Okumuş, lise binası için de bakım, onarım ve güçlendirme çalışması yapıldığı bilgisini verdi.

Protokol üyeleri daha sonra hayırsever iş insanı Hakan Çakaloğlu'nun meslek lisesi yapma sözü verdiği Gümüşyeniköy Mahallesindeki arazide incelemede bulundu.

Kaymakam Gülenç, Çakaloğlu'nun daha önce de benzer hayır işlerinin bulunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

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AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri
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